Российские керлингистки выиграли третий матч чемпионата Европы

На проходящем в эстонском Таллине чемпионате Европы по керлингу женская сборная России одержала третью победу. В воскресенье российские керлингистки взяли верх над командой Латвии со счетом 8:7.

Победить латвийскую команду удалось в экстраэнде. За сборную России в матче выступали скип Алина Ковалева, Анастасия Брызгалова, Екатерина Кузьмина и Галина Арсенькина.

Для российской команды этот успех стал третьим подряд на континентальном первенстве. Ранее россиянки обыграли Германию (12:5) и Италию (11:4). Благодаря своим выступлениям керлингистки из России наравне с командой Швейцарии возглавляет турнирную таблицу чемпионата Европы.

Следующими соперницами России станут сборные Чехии и Швейцарии. Игры состоятся в понедельник, 19 ноября.