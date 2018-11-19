Где в Италии жить хорошо: по качеству жизни Рим – на последних местах

Северо-восточные провинции Италии заняли первые места в рейтинге качестве жизни, который представили издание Italia Oggi и римский университет Sapienza. Рим в нем занял 85-е из 110 мест, потеряв по сравнению с прошлым годом 18 позиций​​​.

Исследование учитывало разные факторы — безработицу, экологию, уровень образования, преступности, зависимость потребления от доходов и другие. Всего их было девять. Авторы отмечают продолжающееся расслоение между северными и южными регионами, что связано с контрастным уровнем их экономического развития.

Первое место занимает автономная провинция Больцано (на севере Италии, рядом с Австрией). На втором расположилась еще одна северная провинция Тренто. На третьем месте — провинция Беллуно (к востоку от Больцано и Тренто).

На дне таблицы оказались крупные города итальянского юга – Неаполь, сицилийская Катанья и провинция Вибо-Валентиа из области Калабрия, сообщает РИА Новости.