Испания обыграла Боснию благодаря голу дебютанта Мендеса

В испанской Гран-Канарии состоялся товарищеский поединок между командами Испании и Боснии и Герцеговины. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Победу "красной фурии" принес гол дебютанта команды Брайана Мендеса.

Примечательно, что полузащитник "Сельты" отметился голом на 78 минуте – спустя 20 минут после того, как главный тренер сборной Испании Луис Энрике выпустил его на поле стадиона "Гран-Канария".

Напомним, что накануне Испания лишилась шансов на плей-офф Лиги наций, проиграв выездной поединок команде Хорватии.