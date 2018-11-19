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19 ноября 201801:43

Испания обыграла Боснию благодаря голу дебютанта Мендеса

EPA

В испанской Гран-Канарии состоялся товарищеский поединок между командами Испании и Боснии и Герцеговины. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Победу "красной фурии" принес гол дебютанта команды Брайана Мендеса.

Примечательно, что полузащитник "Сельты" отметился голом на 78 минуте – спустя 20 минут после того, как главный тренер сборной Испании Луис Энрике выпустил его на поле стадиона "Гран-Канария".

Напомним, что накануне Испания лишилась шансов на плей-офф Лиги наций, проиграв выездной поединок команде Хорватии.

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