Кинопрокат в России возглавили "Фантастические твари"

Картина "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" возглавила кинопрокат в России и странах СНГ, собрав за четыре дня 828 млн рублей.

Лента повествует об исследователе волшебных существ, который противостоит злому магу. Сценарий к фильму, который развивается в том же мире, что и серии лент о Гарри Поттере, написала Джоан Роулинг.

На втором месте — "Богемская рапсодия" (112,1 млн рублей) о британской рок-группе Queen. Третье место занял мультфильм "Смолфут" (27,9 млн рублей), рассказывающий о йети, который мечтает найти таинственных существ с маленькими ногами, сообщает ТАСС.