Артем Дзюба: в матче со шведами сборной России нужно гнуть свою линию

Нападающий сборной России Артем Дзюба по прибытии в расположение национальной команды прокомментировал предстоящий матч Лиги наций против Швеции. Игрок признался, что со скандинавами опасно играть на ничью.

"У России много травмированных, и это является проблемой для любой сборной мира. Однако у нас есть резервы, это станет шансом для других ребят. Сейчас нам необходимо сплотиться и выстоять, — приводит слова Дзюбы Спорт24.Ru. – В Швеции будет непросто, особенно первые 15-20 минут, а дальше нужно гнуть свою линию. На ничью точно нельзя играть – для нас это будет очень опасно".

Кроме этого, форвард оценил свое физическое состояние после того, как восстановился от травмы колена: "Я здесь, значит, я жив, здоров, готов. Надеюсь, что всем, чем смогу, тем и помогу команде. Я числюсь в сборной России, проходил реабилитацию. Матч против Германии видел, но не скажу, что были проблемы – с ними в принципе сложно играть. Наш тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым лучше знает, что надо исправлять".

Напомним, что заключительная игра группового этапа Лиги наций между Россией и Швецией состоится 20 ноября в шведском Стокгольме.