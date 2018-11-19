Во Владивостоке сгорел торговый центр "Бум"

Ночью во Владивостоке загорелся торговый центр "Бум". Люди не пострадали. Сейчас идёт проливка сгоревших конструкций.

Пожарные расчеты (45 человек и 14 единиц техники) прибыли на место через три минуты после звонка о пожаре. Его площадь составила более полутора тысяч квадратных метров. Спасатели не допустили распространение огня на соседние здания, сообщает "Интерфакс".