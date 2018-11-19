Результаты опроса: у трети россиян на продукты уходит более половины дохода

Около 30% россиян тратят более половины своего заработка на продукты. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Rabota.ru.

По данным портала, более половины своего дохода тратят на продукты 28% россиян, а четверть наших сограждан (21%) расходуют от 40 до 50%. И только семь процентов опрошенных тратят 10% до 20% своего бюджета. Но практически все (91%) заявили, что им приходилось экономить на продуктах.

Также были названы продукты, на которых люди стали бы экономить в первую очередь: это — рыбопродукты (61%), сахар и кондитерские изделия (53%), свежие фрукты (50%). На мясе сэкономили бы 47% ответивших, сообщает ТАСС.