В Москве вручат международную премию Станиславского

Международная премия Станиславского будет торжественно вручена в Москве в понедельник. Церемония станет 22-й по счету; она посвящена 155-летию со дня рождения великого русского актера и режиссера.

Рекордным будет и число лауреатов — награды получат 24 человека.

Номинанты премии не объявляются заранее, а сразу оглашается список победителей, которых на своем последнем заседании определяет жюри. В этом году его возглавил директор Московского художественного театра им. Чехова Сергей Женовач, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда Станиславского.

Премия учреждена в 1994 году. Каждому лауреату вручается почетный знак с изображением чеховской чайки и факсимиле Станиславского.