Зверев: обыграть Федерера и Джоковича и взять титул чемпиона – фантастика

Победитель Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов Александр Зверев после финала против Новака Джоковича не скрывал своих эмоций. Немецкий теннисист признался, что этот титул много для него значит.

"Я очень счастлив, даже несмотря на боль в коленях. Это просто невероятно – взять титул после поочередных побед над Роджером Федерером и Новаком Джоковичем, — приводит слова Зверева РИА Новости. – Эта победа много для меня значит. Я невероятно счастлив и горд сейчас".

Также представитель Германии прокомментировал высказывание сербского теннисиста о том, что Зверев может превзойти его по количеству титулов: "Новак так сказал? О, нет, это лишком много. Я одержал одну победу на Итоговом турнире, а он – пять. Джокович имеет на 148 титулов больше, нежели я... Пока слишком рано об этом говорить. Сейчас, думаю, необходимо передохнуть".

Напомним, что Зверев одержал победу в финальном поединке со счетом 6:4, 6:3.