Радулов признан первой звездой матча "Далласа" против "Айлендерс"

Российский хоккеист Александр Радулов получил первую звезду матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Айлендерс" – "Даллас Старз". Минувший поединок, который проходил в "Барклейс-Центре", завершился разгромной победой "шерифов" – 6:2.

Радулов стал одним из героев встречи, набрав три очка. Россиянин дважды поражал ворота соперника из Нью-Йорка, а еще в одном игровом моменте стал автором результативной передачи на своего коллегу по команде Тайлера Сегина.

Именно Сегину и досталась вторая звезда матча – он записал на свой счет гол и два голевых паса. Третьим стал еще один игрок "Далласа" Джейми Бенн, отдавший три результативные передачи. Также отметим, что Радулов своей второй шайбой в матче достиг рубежа в 100 голов в НХЛ за свою заокеанскую карьеру.