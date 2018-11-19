С красного на здоровое: акциз на мясо направят на правильные продукты

Акциз на продукты переработки красного мяса (колбаса, сосиски и бекон) может вырасти на 30 процентов, составив более 160 рублей на один килограмм. Об этом сообщили в Экспертном совете при правительстве, который ранее выступил с инициативой ввести в РФ сбор на такую продукцию. Минздрав поддержал идею.

Как пишут "Известия", экспертный совет предложил ввести новую систему сборов и субсидий, направив вырученные средства на удешевление продуктов здорового питания (орехи, бобовые, свежие овощи, зелень и фрукты, цельнозерновые продукты). Считается, что это будет способствовать оздоровлению нации и внесет вклад в увеличение продолжительности жизни.

В пресс-службе Минздрава отметили, что поддерживают ограничения, но уточнили, что конкретные меры находятся на стадии обсуждения.

"Известия" примерно подсчитали, что один килограмм докторской колбасы сегодня в среднем стоит 600 рублей, а при появлении нового акциза цена вырастет примерно до 760 рублей (+26%).

Производители мясной продукции выступили против введения акциза, заявив, что подобные меры не способствуют укреплению здоровья и что не все люди готовы отказаться от мясных продуктов и "перейти на салатик".

В 2015 году Агентство по борьбе с раком Всемирной организации здравоохранения причислило переработанное красное мясо к канцерогенам.