Жители пограничного мексиканского города взбунтовались против мигрантов

Беспорядками закончилась демонстрация против мигрантов из Центральной Америки в мексиканской Тихуане. Жители пограничного города, традиционно критикующие политику США в отношении беженцев, на этот раз сами стали жертвами наплыва мигрантов.

Митинг собрал несколько сотен человек. Манифестанты жаловались на поведение представителей так называемого каравана беженцев из стран Центральной Америки. Протестующих не устраивает, что люди спят прямо на улицах, нападают на представителей власти и в целом и не обращают внимания на местные законы.

"Мексика всегда была страной, готовой открыть нуждающимся свои двери. Другое дело, как вы приходите и просите о помощи. В данном случае мигранты повели себя неправильно, нападая на чиновников, представляющих нашу страну и ломая ограждения, которые строили мексиканцы. Так быть не должно", — считает местный житель Рафаэль Армас.

Караваны беженцев и Центральной Америки начали отправляться в США в октябре.

Накануне из Сальвадора в сторону Соединенных Штатов выдвинулась ещё одна группа людей, уже четвёртая по счету. В общей сложности пересечь североамериканскую границу намерены не менее семи тысяч человек.

В Вашингтоне ранее заявили, что остановить поток беженцев должны власти Мексики. В конце октября Дональд Трамп распорядился усилить военное присутствие на южной границе, а 9 ноября он подписал запрет на предоставление убежища нелегальным мигрантам.