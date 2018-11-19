Из-за старой американской бомбы эвакуировали семь тысяч итальянцев

В итальянской Болонье эвакуировали семь тысяч человек из-за бомбы времен Второй мировой войны. Об этом говорится в газете La Repubblica.

Военный снаряд производства США обнаружили на прошлой неделе в русле реки. Власти решили начать эвакуацию, так как бомба весом 52 килограмма была в очень плохом состоянии и могла взорваться.

Жителей Болоньи и пригородов попросили покинуть дома, движение транспорта в районе остановили. Бомбу оперативно обезвредили военные саперы, сообщает телеканал "Россия 24".