Представительству РПЦ в Сирии исполнилось 60 лет

Исполнилось 60 лет представительству Русской православной церкви в Сирии. В честь этого митрополит Иларион и патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Десятый совершили совместную литургию в Дамаске.

Богослужение велось на двух языках — арабском и русском. В храм пришли не только местные прихожане, люди приехали даже из соседнего Ливана.

Представители духовенства совершили литургию и обсудили ситуацию с православными святынями в стране. Многие были разрушены боевиками.