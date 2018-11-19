Российская команда SMP Racing завоевала бронзу чемпионата мира

Экипаж российской команды SMP Racing стал бронзовым призером на чемпионате мира по гонкам на выносливость. Команда из России, выступающая на российском автомобиле – прототипе BR1, финишировала на проходившем в Китае соревновании на третьем месте вслед за двумя представителями команды Toyota Gazoo Racing.

Как сообщает телеканал "Россия 24", на шестичасовом марафоне Россию представляли два экипажа из России, однако на пьедестал взобралась команда, состоявшая из экс-чемпиона мира "Формулы-1" Дженсона Баттона, первого российского пилота "Ф1" Виталия Петрова и Михаила Алешина, являющегося первым гонщиком из России в серии IndiCar. Они отстали от победителей на один круг.

Для российской машины под управлением пилотов SMP Racing этот подиум стал уже вторым в текущем сезоне, который завершится в июне главным автоспортивным событием планеты – суточной гонкой "24 часа Ле-Мана".