Медведев возложил венки к мемориалу павшим героям в Ханое

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сегодня находится в Ханое в рамках официального визита во Вьетнам. Глава правительства возложил венки к мемориалу павшим героям и мавзолею Хо Ши Мина.

Затем начались переговоры Медведева с его вьетнамским коллегой Нгуен Суан Фуком. Премьеры обсуждают сотрудничество между нашими странами — в торговле, промышленности и энергетике.

Также на повестке дня — реализация крупных совместных проектов, в том числе в сфере инфраструктуры и образования. Кроме переговоров с премьером Вьетнама, у Дмитрия Медведева запланированы встречи с президентом, генсеком Компартии и председателем парламента страны, передает "Россия 24".