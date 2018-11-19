Состояние двух снятых с льдины якутских оленеводов стабильное

Состояние оленеводов, снятых с льдины в Якутске, стабильное. Об этом сообщают в Минздраве региона. В экстренной медицинской помощи они не нуждаются.

В субботу от острова оторвало льдину с восемью оленеводами и унесло в море. На спасение вылетел вертолет. Двоих госпитализировали с легкими обморожениями. Остальные спасенные до сих пор не могут вернуться в столицу республики из-за погодных условий. Их должны привезти в Якутск в ближайшее время, сообщает телеканал "Россия 24".