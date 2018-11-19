Каменев помог "Колорадо" на выезде обыграть "Анахайм"

Российский нападающий "Колорадо Эвеланш" Владислав Каменев помог своему клубу одержать победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Анахайм Дакс". Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу "эвс".

Российский хоккеист провел на льду 8 минут 35 секунд, за которые он записал на свой счет одну результативную передачу. Еще один представитель России в заокеанском чемпионате – партнер Каменева по "Колорадо" Никита Задоров отыграл 14 минут 34 секунд, однако отличиться результативными действиями ему не удалось.

Напомним, что ранее свою сотую заброшенную шайбу в НХЛ забросил форвард "Даллас Старз" Александр Радулов.