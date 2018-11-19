Торговля между Россией и Вьетнамом. Небольшая статистика

Торгово-экономические отношения между Россией и Вьетнамом развиваются стремительно. По данным Федеральной таможенной службы, в прошлом году товарооборот достиг рекордной отметки в 5,23 млрд долларов (на треть выше, чем в 2016 году).

Основу двусторонней торговли составляют машины, текстиль, различное оборудование, а также продовольственные товары и минеральное сырье.

Такая положительная динамика во многом объясняется соглашением о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом.

Россия входит в число крупных иностранных инвесторов в азиатскую страну: объём вложений превышает миллиард долларов. Свою деятельность на вьетнамском шельфе ведут такие российские компании, как "Газпром" и "Роснефть".