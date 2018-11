Александр Зверев: спасибо Джоковичу, что он иногда проигрывает

Русский немец Александр Зверев, который в столице Великобритании выиграл Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов с призовым фондом 8 млн долларов, обыграв в финале серба Новака Джоковича, после матча поблагодарил соперника.

"Я не могу описать свои чувства, – цитирует официальный сайт АТР речь 21-летнего теннисиста, который стал самым молодым чемпионом турнира как раз после Джоковича. – Сказать, что я рад, не сказать ничего, это мой крупнейший титул".

"Я поздравляю Новака с отличной турнирной неделей. Да не только неделей – он всю вторую половину года играл невероятно – может даже, так, как никогда раньше. Новак, ты проиграл буквально пару раз, и я очень благодарен, что сегодня ты позволил мне выиграть", — шутил счастливый чемпион.

