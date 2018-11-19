Первый вице-спикер Заксобрания Красноярского края найден мертвым

Ушел из жизни первый вице-спикер Законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко, передает ТАСС.

По информации правоохранительных органов, тело Клешко было обнаружено около его дома в Красноярске на улице Декабристов, причины смерти не называются.

Клешко было 48 лет. Он известный в Красноярске тележурналист, лауреат многочисленных премий. С 2001 года был депутатом Заксобрания Красноярского края от фракции "Единая Россия". На посту вице-спикера участвовал в разработке законопроектов по местному самоуправлению и социальной политике.

Следственное управление СКР по региону ведет расследование причин произошедшего.