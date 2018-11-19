Единая лига ВТБ. "Автодор" в гостях дал бой "Химкам"

В баскетбольной Единой лиге ВТБ прошли матчи очередного игрового тура. Наиболее интересной получилась встреча в подмосковных Химках, где местный клуб-участник Евролиги неожиданно нарвался на ожесточенное сопротивление "Автодора". Тем не менее, "Химки" выиграли – 85:77.

При этом начало матча и вся его первая половина прошли под контролем хозяев, которые последовательно выиграли две стартовые четверти – 26:20 и 26:17. Однако затем гости кинулись в погоню и временами почти настигали химчан. "Автодор" выиграл две заключительные четверти (18:14, 22:19), но погоня не увенчалась общим успехом.

Результаты других встреч: "Енисей" – "Зелена Гура" – 109:81, "Локомотив-Кубань" – "Парма" – 93:75, ЦСКА – "Цмоки-Минск" – 119:88, "Зенит" – "Калев" – 100:87.