Тайвань может лишиться членства в МОК

Международный олимпийский комитет предупредил спортивные власти Тайваня о последствиях возможной смены названия спортивных делегаций. Страна может лишиться членства в МОК, если ее представители будут выступать как спортсмены из Тайваня.

Тайвань входит в МОК, как Китайский Тайбэй. Под этим названием спортсмены островного государства выступают на международных соревнованиях, в том числе и Олимпиадах. Однако власти страны хотят, чтобы в будущем спортсмены представляли именно Тайвань. Голосование назначено на субботу.

Но подобная инициатива может вызвать негативную реакцию со стороны Китайской народной республики. МОК не заинтересован в подобном развитии событий и предупредил Тайвань о нежелательности подобного шага. Если рекомендации останутся без внимания, то олимпийский комитет Китайского Тайбэя может лишиться членства в МОК, а спортсмены – возможности участия в международных соревнованиях.