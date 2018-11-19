Тренер "Енисея" Аленичев задержан в нетрезвом виде за рулем

Наставник футбольного клуба российской премьер-лиги "Енисей" Дмитрий Аленичев задержан за вождение автомобиля в пьяном виде. В минувший уикенд правоохранители остановили клубную машину, за рулем которой находился нетрезвый главный тренер.

"Подтверждаю факт задержания Дмитрия Аленичева и автотранспортного средства, за рулем которого он находился в момент задержания", – цитирует издание "Спорт-экспресс" начальника пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю Юлию Глушкову.

При этом инсайдеры сообщают, что задержание Аленичева обрастает скандальными подробностями. Во-первых, тренера "Енисея" задержали с подачи неизвестного, который сообщил в полицию о пьяном за рулем. А во-вторых, сам экс-футболист при задержании угрожал сотрудникам ГИБДД.

Стоит также напомнить, что "Енисей" под руководством Аленичева занимает последнее, 16-е место в чемпионате России и некоторое время назад руководство клуба собиралось расторгнуть контракт с наставником. Однако, как считают некоторые эксперты, в соглашении Аленичева прописана высокая сумма отступных, которую следует выплатить в случае досрочного расторжения. Возможно, теперь, когда тренер нарушил закон, "Енисей" сможет не платить отступные.