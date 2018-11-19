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Психология 44 минуты назад

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19 ноября 201809:52 Юлия Воробьёва

Режим многозадачности улучшает производительность и качество выполненной работы

Чтобы улучшить производительность и качество работы, не нужно взваливать на себя как можно больше дел. Следует просто начать воспринимать свою деятельность как многозадачную.
Фото lukasbieri/pixabay.com.

"Умение работать в режиме многозадачности" – такое требование можно встретить во многих объявлениях о приёме на работу. Действительно, некоторые люди способны быстро переключаться между различными делами или поручениями.

Впрочем, многие специалисты полагают, что умение выполнять несколько дел одновременно снижает производительность и качество работы, поскольку человеку приходится постоянно переключать внимание с одной задачи на другую. Это, предположительно, снижает "умственные резервы", например, негативно отражается на памяти: в огромном потоке информации легче что-то упустить.

Команда исследователей из Мичиганского университета решила проверить, как на самом деле режим многозадачности сказывается на выполнении работы. По их мнению, в данном случае невероятно важную роль играет то, как сам человек относится к тому, чем он занят.

"Многозадачность часто является вопросом восприятия или даже может считаться иллюзией. Независимо от того, занят ли человек одной задачей или несколькими, его восприятие работы как многозадачной повышает производительность труда", — отмечает в пресс-релизе ведущий автор работы Шалена Срна (Shalena Srna).

По её словам, восприятие многозадачности может быть разным. К примеру, человек может относиться к пребыванию на планёрке как к единственной задаче, но на самом деле он выполняет при этом множество функций – слушает коллег, что-то записывает, усваивает информацию. Другой простой пример – покупка одежды. В процессе человек одновременно сравнивает модели, анализирует цены, подбирает размер.

В ходе новой работы учёные хотели выяснить, влияет ли изменение восприятия человеком той или иной задачи на её выполнение.

Для участия в эксперименте они пригласили 162 добровольца. Им показывали познавательный ролик канала Animal Planet. При этом участников из первой группы предупредили, что им предстоит выполнить две задачи – запомнить новые данные и законспектировать их. Второй группе учёные преподнесли свою просьбу иначе: проверить способности добровольцев к обучению и письму.

Иными словами, люди выполняли одни и те же действия, но психологи сформировали у них разное восприятие этих действий.

Затем специалисты проанализировали результаты. Оказалось, что испытуемые из первой группы, которые считали, что выполняют одновременно два действия, точно законспектировали большее количество слов и набрали больше баллов, отвечая на вопросы по содержанию ролика.

Также учёные провели похожий тест онлайн, и его результаты оказались аналогичными.

В другом онлайн-испытании авторы решили проверить, повлияет ли на восприятие многозадачности более тонкая "манипуляция". В этом эксперименте всем участникам предлагалось решить две головоломки, которые появлялись на экране одновременно. У первой группы добровольцев головоломки отображались на одном фоне и якобы были частью одного исследования. Между тем для второй группы головоломки отображались на разном фоне и были разделены вертикальной линией, то есть они якобы относились к двум разным исследованиям.

Как и предполагали учёные, участники из второй группы восприняли свою деятельность как многозадачную, а их "коллеги" из первой группы отнеслись к решению головоломок как к одной задаче. Результаты "многозадачников" оказались лучшими.

Важно отметить, что эти данные специалисты подтвердили в 30 онлайн-экспериментах с участием более восьми тысяч человек. В каждом из них людей мотивировали денежным вознаграждением, размер которого зависел от их эффективности.

Но почему восприятие работы как многозадачной повышает производительность? Психологи полагают, что всё дело в том, как это влияет на уровень вовлечённости человека в рабочий процесс.

Чтобы проверить эту версию, исследователи провели ещё один эксперимент. Он был точно таким же, как предыдущий, с головоломкой, только на этот раз участники выполняли задание не онлайн, а в лаборатории. При этом эксперты отслеживали движения их глаз и фиксировали степень расширения зрачков. Этот показатель помогает оценить уровень внимания и умственных усилий, которые прилагает человек для выполнения задачи.

Результаты показали, что добровольцы из "многозадачной" группы, во-первых, лучше справлялись с решением головоломки, а во-вторых, у них был зафиксирован наибольший средний показатель расширения зрачков. Хотя участники этой группы часто переключали внимание между головоломками, это не влияло на их производительность, отмечают исследователи.

По их мнению, эти эксперименты доказывают, что многозадачность в действительности влияет на качество и эффективность работы. Однако для того, чтобы улучшить эти показатели, человеку не следует взваливать на себя как можно больше дел сразу. Скорее, ему нужно начать воспринимать свою деятельность как многозадачную.

Научная статья по итогам исследования опубликована в журнале Psychological Science.

Кстати, ранее учёные объяснили, как человеческому мозгу удаётся работать в режиме многозадачности и как натренировать этот навык.

Также авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, что использование Интернета на работе в личных целях не снижает производительность труда.

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