Александр Радулов – первая звезда дня в НХЛ

Нападающий "Даллас Старз" Александр Радулов признан первой звездой дня Национальной хоккейной лиги. Российский хоккеист забросил две шайбы в ворота "Нью-Йорк Айлендерс" и сделал голевую передачу.

"Даллас Старз" выиграл у "Нью-Йорк Айлендерс" 6:2. Радулов принял участие в половине голов "Далласа". Александр забросил свои 99-ю и 100-ю шайбы в НХЛ.

Джонатан Маршессо из "Вегас Голден Найтс" стал второй звездой. На счету нападающего два гола и пас в игре с "Эдмонтон Ойлерз". Третьей звездой признан вратарь "Чикаго Блэкхоукс" Кори Кроуфорд, парировавший 39 бросков из 40 в игре с "Миннесотой".