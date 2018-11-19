19 ноября 201810:38
Поль Погба будет учиться плавать
Полузащитник сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Поль Погба решил научиться плавать. Ранее чемпион мира очень боялся воды.
25-летний футболист приступил к занятиям в бассейне с клубными физиотерапевтами. Француз уже научился держаться на воде и осваивает стиль брасс. Погба планирует до конца года научиться плавать.
"Манчестер Юнайтед" заинтересован в обучение плаванию своего ведущего футболиста. В клубе считают, что увлечение плаванием поможет Полю забыть о противоречиях с руководством и тренером Жозе Моуринью.
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