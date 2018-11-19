Очевидцы сняли на видео последствия огненного ДТП в Петербурге, где погибли два человека

В Сети размещены кадры с места страшной аварии, произошедшей в ночь на понедельник, 19 ноября, на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге.

По предварительной информации, озвученной пресс-службой региональной полиции, произошло столкновение автомобилей Skoda Rapid и BYD. Оба транспортных средства получили серьезные повреждения, а последний – вспыхнул.

К несчастью, два человека не сумели покинуть салон BYD и сгорели. Еще четверо пострадавших из Skoda получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Очевидцы и сотрудники полиции пытались справиться с огнем при помощи ручных огнетушителей, однако потушить полыхающую машину смогли только пожарные, прибывшие на место ЧП.