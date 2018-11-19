Килиан Мбаппе: титул лучшего игрока года должен взять француз

Молодой лидер футбольной сборной Франции Килиан Мбаппе высказался по поводу предстоящего голосования за звание лучшего игрока мира по версии еженедельника France Football. Темнокожий француз считает, что титул должен получить кто-то из его команды – чемпиона мира.

"В этом году много хороших кандидатов, — цитирует Мбаппе издание Goal.Сom. – У многих есть шансы. Надеюсь, приз достанется французу. Это будет награда за наш подвиг на чемпионате мира-2018. Но явного фаворита нет, затрудняюсь дать прогноз".

Сам Мбаппе входит в список кандидатов и эксперты полагают, что он сам вполне способен взять приз, обладателя которого определяют французские журналисты. Кроме него на звание претендуют его соотечественники Антуан Гризманн и Поль Погба. Напомним, что лучшим игроком по версии ФИФА в этом году стал хорват Лука Модрич.