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"Южный" и "Северный" газопроводы 15 минут назад

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19 ноября 201811:50

Песков: заявление Польши по "Северному потоку-2" - неудачная инсинуация

Global Look Press

Заявление Польши относительно "Северного потока — 2" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неудачной инсинуацией, передает ТАСС.

По его словам, это неудачное заявление, так как "Северный поток — 2" является коммерчески выгодным и экономически обоснованным проектом. Он экономически привлекателен не только для поставщика — Российской Федерации, но и для получателей газа в Европе, прежде всего Германии.

Песков отметил, что объемы потребления газа в Европе растут, особенно это видно по странам, играющим роль локомотива европейской экономики.

Пресс-секретарь главы государства заявил, что подобные заявления — попытка политизировать проект. Поступающие прямые угрозы в адрес проекта со стороны Соединенных Штатов Америки – это проявление нечестной конкуренции и попытка заставить европейцев покупать невыгодное и более дорогое американское топливо.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на конференции в Гамбурге 18 ноября, заявил, что запуск газопровода "Северный поток — 2" сделает украинскую систему транспортировки газа не нужной и позволит Москве "войти маршем" в Киев.

Как известно, "Северный поток — 2" предполагает строительство двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство обойдется в 9,5 млрд евро, запуск газопровода запланирован до конца 2019 г.

Трубопровод пройдет в обход Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран — через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Дания – единственная страна, которая не выдала разрешения на строительство газопровода. По словам премьер-министра Ларса Лёкке Расмуссена, правительство страны намерено заблокировать или отложить реализацию проекта.

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