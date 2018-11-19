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19 ноября 201811:13

Пенсионер с обрезом попытался проникнуть в здание правительства Камчатки

YouTube/Новости Камчатки - Кам 24

Вооруженный пенсионер попытался проникнуть в здание правительства Камчатки, но был остановлен охранником. Задержание злоумышленника с обрезом сняли на видео.

 

Инцидент произошел днем 19 ноября на площади Ленина в Петропавловске-Камчатском. По свидетельству очевидцев, мужчина у порога административного здания вытащил из пакета одеяло, в которое было завернуто ружье. Когда он обнажил оружие, его заметил сотрудник ЧОПа, тут же заблокировал двери и вызвал полицию. На кадрах видно, как бойцы Росгвардии задерживают пенсионера, который не произвел ни единого выстрела.

 

Подозреваемым, как сообщает "Камчатка-Информ", оказался уроженец города Елизово 1951 года рождения. В салоне его машины обнаружили похожие на патроны предметы, которые отправлены на экспертизу. По неподтвержденным данным, мужчина намеревался свести счеты с жизнью.

Это не первый инцидент с вооруженными людьми, который произошел в этом году у здания краевого правительства. В середине июня находившаяся под воздействием наркотиков молодая пара подкараулила губернатора Владимира Илюхина и потребовала от него немедленно созвать пресс-конференцию, на которой гости собирались рассказать о национальной угрозе. Их задержали на входе, в машине молодых людей обнаружили мачете.

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