Пенсионер с обрезом попытался проникнуть в здание правительства Камчатки

Вооруженный пенсионер попытался проникнуть в здание правительства Камчатки, но был остановлен охранником. Задержание злоумышленника с обрезом сняли на видео.

Инцидент произошел днем 19 ноября на площади Ленина в Петропавловске-Камчатском. По свидетельству очевидцев, мужчина у порога административного здания вытащил из пакета одеяло, в которое было завернуто ружье. Когда он обнажил оружие, его заметил сотрудник ЧОПа, тут же заблокировал двери и вызвал полицию. На кадрах видно, как бойцы Росгвардии задерживают пенсионера, который не произвел ни единого выстрела.

Подозреваемым, как сообщает "Камчатка-Информ", оказался уроженец города Елизово 1951 года рождения. В салоне его машины обнаружили похожие на патроны предметы, которые отправлены на экспертизу. По неподтвержденным данным, мужчина намеревался свести счеты с жизнью.

Это не первый инцидент с вооруженными людьми, который произошел в этом году у здания краевого правительства. В середине июня находившаяся под воздействием наркотиков молодая пара подкараулила губернатора Владимира Илюхина и потребовала от него немедленно созвать пресс-конференцию, на которой гости собирались рассказать о национальной угрозе. Их задержали на входе, в машине молодых людей обнаружили мачете.