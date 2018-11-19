Полицейские помогли мужчине с сердечным приступом на трассе в Красноярском крае. Видео

Сотрудники правоохранительных органов пришли на помощь мужчине, которому стало плохо на трассе в Боготольском районе Красноярского края.

Как рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД, полицейским стало известно, что пассажиру легкового автомобиля стало плохо с сердцем. Они погрузили его в служебный автомобиль и помчались навстречу бригаде скорой медицинской помощи.

Через некоторое время правоохранители передали больного медикам.

Мужчину благополучно доставили в лечебное учреждение и госпитализировали.