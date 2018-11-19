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Правильное питание и диеты 31 минута назад
Какая диета "запретит" потерянным килограммам вернуться
Сегодня многие люди стремятся к снижению веса, кто-то по медицинским показателям, а кто-то из эстетических соображений. Однако тем, кто давно сидит на диетах, известно, что избавиться от лишних килограммов намного проще, чем удержать новый вес.
Проблема заключается в том, что человеческий организм со временем адаптируется к долгосрочным диетам и замедляет обмен веществ. В результате, даже если человек потребляет меньше калорий, это уже не приносит желаемого результата, поскольку запасливый организм снижает их расход.
Однако увеличить количество сжигаемых калорий в таких случаях всё-таки можно. Согласно новому исследованию американских учёных из Университета Фремингема и Бостонской детской больницы, эффекта, о котором мечтают многие худеющие, поможет достичь низкоуглеводная диета.
Специалисты доказали, что рацион питания с ограниченным количеством углеводов помогает людям эффективно снижать вес в течение долгого времени. И эти данные будут невероятно полезны в борьбе с эпидемией ожирения, которая, напомним, приобретает всё более угрожающие масштабы.
Для участия в исследовании, получившем название Framingham State Food Study, учёные отобрали 234 пациента в возрасте от 18 до 65 лет. Все они страдали от избыточного веса или ожирения разных стадий.
Сперва добровольцев попросили самостоятельно придерживаться диеты в течение 10 недель. В этот период 164 человека снизили вес на 10-14%. Этих пациентов пригласили к участию в эксперименте, который контролировался экспертами и должен был выявить наилучший метод поддержания веса и дальнейшего его снижения.
Пациентов случайным образом разделили на три группы и назначили каждой из них свой рацион питания. Это были диеты с высоким, умеренным и низким содержанием углеводов. Последние составляли, соответственно, 60%, 40% и 20% от общего количества калорий (поясним, что энергетическая ценность углеводов – четыре килокалории на грамм).
Отмечается, что диеты, разработанные специалистами для этого испытания, предполагали употребление минимального количества сахара, а также употребление цельнозерновых продуктов (то есть изготовленных из неочищенных и необжаренных круп, в них больше сложных углеводов и белков, клетчатки).
"Тип калорий, которые вы потребляете, влияет на количество калорий, которое вы сжигаете. Эти эффекты могут помочь сделать долгосрочный контроль веса более простым и эффективным", – пояснил в интервью Live Science один из ведущих авторов работы Дэвид Людвиг (David Ludwig).
Все три группы участников придерживались предписанных диет в течение 20 недель. При этом медики контролировали их вес, секрецию инсулина, уровень метаболических гормонов и общие затраты энергии.
Результаты показали, что расход калорий в течение всего эксперимента был значительно выше у участников из третьей группы, которые придерживались низкоуглеводной диеты. Они ежедневно сжигали примерно на 250 килокалорий больше, чем пациенты из первой группы.
По словам авторов работы, в долгосрочной перспективе при таких показателях добровольцы из этой группы могут снизить вес примерно на девять килограммов за три года.
Также отмечается, что среди участников с высоким уровнем секреции инсулина в начале эксперимента разница в энергетических затратах была ещё выше. Так, добровольцы из "низкоуглеводной" группы в день сжигали на 400 килокалорий больше, чем люди, потреблявшие втрое больше углеводов. У последних уровни гормона грелина, который отвечает за чувство голода и расход калорий, был значительно ниже, чем у тех, кто придерживался низкоуглеводной диеты.
"Наши наблюдения бросают вызов мнению о том, что все калории одинаковы для организма. Мы не измеряли голод и сытость, но другие исследования показывают, что диеты с низким содержанием углеводов также уменьшают чувство голода, что может помочь при потере веса в долгосрочной перспективе", — добавила второй ведущий автор работы Кара Эббелинг (Cara Ebbeling).
Научная статья по итогам этой работы была опубликована в издании British Medical Journal.
Кстати, команда Эббелинг и Людвига уже начала ещё одно "клиническое испытание" стратегий похудения. В нём участвуют 125 человек с ожирением. На этот раз учёные рассматривают эффективность различных диет с включением того или иного количества сахара. Результаты ожидаются в 2021 году.
Добавим, что долгосрочные эффекты низкоуглеводных диет пока не изучены. Поэтому специалисты не рекомендуют желающим похудеть резко изменять свой рацион питания, во всяком случае, не посоветовавшись с врачом. Ранее, напомним, другая научная группа предположила, что высокоуглеводная и низкоуглеводная диеты могут быть одинаково опасными.
Также авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, почему людей тянет к углеводам и как низкоуглеводный завтрак может сделать человека более толерантным.
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