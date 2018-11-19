Медведев: в идущей в мире торговой войне не будет победителей

В мире уже идет торговая война, но победителей в ней не будет, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. С одной стороны, эта война приносит определенные плоды странам, которые "пытаются навязать свой курс", с другой же – приносит издержки мировой торговле, подчеркнул глава правительства.

Россия выступает за сохранение режима свободной торговли, принципы многосторонних торговых отношений и старается эти принципы закрепить, но на более современной основе, добавил Медведев.

Он выразил надежду, что удастся убедить и другие государства "в необходимости поддержки именно этой позиции"? gthtlftn @Bynthafrc@. При этом Россию уже поддерживают Китай, европейские страны и целый ряд других государств.

Дмитрий Медведев в настоящее время находится с официальным визитом во Вьетнаме.