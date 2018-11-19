На Южном Урале появилась единственная в мире кормушка для йети

На берегу реки Куказар, что в Нязепетровском районе Челябинской области, поставили необычную кормушку. Она предназначена для снежного человека – йети, которого, говорят, иногда видят в этих местах.

Как рассказали "Первому областному" в региональном Центре развития туризма, это единственная в мире подобная кормушка – кормить йети пока еще никто не пытался.

Южный Урал и Нязепетровский район особенно славится своими красивейшими лесами и большим разнообразием фауны, так что если где-то и живет снежный человек, то именно тут.

А для того, чтобы он был благосклонен к туристам, то в кормушке советуют оставлять для йети фрукты, овощи и семечки. Тем более что даже если их не съест снежный человек, то подкормятся птицы и звери.

Устроители этого необычного арт-объекта надеются, что он будет привлекать туристов, которые смогут теперь в том числе и сфотографироваться у кормушки.

Ранее сообщалось, что генетики расшифровали ДНК снежного человека.