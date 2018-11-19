Испанский отель во время прибоя выступил в роли волнореза и лишился балконов. Видео

На острове Тенерифе в районе прибрежной зоны Меса-дель-Мар на современный отель, расположенный буквально в нескольких метрах от воды, обрушился мощный прибой.

Ola arrancando barandas en balcones en el Marisol de Mesa del mar, Tenerife 🏢🌊🌊🌊 #FMACANARIAS pic.twitter.com/4gdWSnDNvq — Nelson J. Acosta 📸 (@NelsonAcosta80) 18 ноября 2018 г.

Люди, к счастью, не пострадали, однако волны высотой в несколько этажей, снесли со здания балконы и повредили внешнюю отделку.

Mismo lugar pero desde otra perspectiva pic.twitter.com/N5PTZlMRsR — José Suárez (@pepotesuarez) 18 ноября 2018 г.

В настоящее время видео с кадрами инцидента вовсю распространяются в социальных сетях и вызывает бурное обсуждение пользователей, которые восхищаются его зрелищностью и выражают удивление пренебрежением строителей отеля к технике безопасности.

В свою очередь, испаноязычные пользователи социальных сетей откровенно негодуют и ругают свое правительство, которое, по их словам, следит за исполнением закона только в отношении бедных, а для богатых правил не существует.

Возмущение местных жителей объясняется действующим в стране с 1988 года так называемым "Прибрежным законом", согласно которому запрещено строить дома ближе, чем в 100 метрах от моря.