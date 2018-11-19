Дефицита топлива из-за пожара в Капотне не будет

Пожар на заводе в Капотне не повлияет на обеспечение топливом московского региона.

По словам аналитика "Финам" Алексея Калачева, рынок перенасыщен нефтепродуктами. Дефицит обычно возникает в тех регионах, где нет крупных компаний. Поэтому в столичном регионе такого не произойдет, "тем более ситуация на заводе "Газпром нефти" более-менее в порядке".

Гендиректор исследовательской группы "Петромаркет" Иван Хомутов отметил, что на рынке наблюдается избыток продукции из-за завершения ремонтов на всех крупных НПЗ. Кроме того, сейчас сезон традиционно низкого спроса. По его словам, общий профицит производства бензина во второй половине ноября составит около 50-60 тысяч тонн. Таким образом, для компенсации выпадающих объемов достаточно этого избытка, запасы ВИНК (вертикально интегрированных нефтяных компаний) не задействуются, подытожил эксперт.

В Минэнерго России также подтвердили ТАСС, что рисков дефицита топлива из-за пожара нет. Кроме того, в случае необходимости могут быть задействованы резервы или перенаправлены потоки с других НПЗ, например, Ярославского и Омского. Также на рынок будет направлен дополнительный ресурс бензина с НПЗ других компаний.

Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне произошел утром 17 ноября. В результате пожара никто не пострадал. Рабочие были экстренно эвакуированы. В тушении были задействованы более 160 человек. Превышения предельной концентрации вредных веществ не было зафиксировано. Завод продолжает работать в штатном режиме.

Московский НПЗ — дочернее предприятие компании "Газпром нефть", которое обеспечивает 38% топливного рынка московского региона и выпускает 30 наименований нефтепродуктов.