Дмитрий Аленичев прокомментировал ситуацию с задержанием

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев прокомментировал ситуацию со своим задержанием сотрудниками ГИБДД. Наставник сибиряков назвал случившееся "спектаклем".

В день инцидента Дмитрий Аленичев с семьей и друзьями находился в ресторане. Сам тренер пил только безалкогольное пиво. Когда семья Аленичева возвращались домой, в его автомобиль въехал другой. Участник ДТП стал оскорблять Дмитрия Анатольевича. В это время к месту столкновения подъехал автомобиль ГИБДД. По словам Аленичева, сотрудники правоохранительных органов вели себя крайне некорректно.

Я вышел из автомобиля предъявить документы, и в машину меня уже отказались пускать, хватали за руки, не давали позвонить. Потребовали ключи от машины, которые впоследствии потеряли Мужчину, въехавшего в мой автомобиль, отпустили и сказали, что о ДТП, собственно, и речи не идет, что приехали по наводке. Разыграли настоящий спектакль! Я сказал, что налицо фальсификация, подписывать ничего не собираюсь, приехал сотрудник клуба, и мы разошлись", — приводит слова Аленичева "Спорт-Экспресс".

Дмитрий Аленичев считает, что инцидент связан с попытками "Енисея" уволить тренера. " "Сомнений нет, что вся эта информация исходит от недоброжелателей с целью испортить мою репутацию и вынудить уйти в отставку. Все, что происходит в последний месяц – непроста. Вспомните ситуацию с матчем в Каспийске с "Анжи", куда не летал ни я, ни мой штаб, странное интервью нападающего нашей команды Малояна с критикой главного тренера... Никак не могу назвать это нормальной ситуацией. Любой клуб имеет право уволить тренера, но делать это нужно цивилизованно".