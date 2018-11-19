"Енисей" выступил с официальным заявлением по поводу Аленичева

Красноярский "Енисей" выступил с официальным заявлением по поводу главного тренера Дмитрия Аленичева. В субботу вечером Аленичев был задержан сотрудниками ГИБДД по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом виде.

Руководство клуба не стало делать скоропалительных выводов. " Клуб изучает данную ситуацию, ждет подробных официальных данных от ГИБДД. Только после этого можно будет развернуто прокомментировать появившуюся информацию", — говорится в официальном заявлении "Енисея".

Сам Дмитрий Аленичев отрицает свою вину и считает случившееся провокацией. Если же вина тренера будет доказана, то ему грозит денежный штраф и лишение прав управления транспортными средствами.