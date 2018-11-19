В Смоленске мужчины запихнули в машину ящик с трупом убитого собутыльника. Видео

Камера наблюдения запечатлела момент упаковки тела мужчины, убитого в жилом доме по бульвару Гагарина в Смоленске.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, события развивались следующим образом: 9 ноября несколько человек распивали алкогольные напитки в квартире. В ходе употребления горячительных напитков возник конфликт, и хозяин избил гостя. От полученных травм пострадавший скончался.

Почти неделю спустя, 14 ноября, убийца решил избавиться от тела все это время пролежавшего у него в квартире.

Он позвал своих знакомых, совместно с которыми поместил покойного в деревянный ящик, после чего вынес на улицу и запихнул в салон легкового автомобиля Hyundai Solaris.

Эти действия не прошли незамеченными, и кто-то из бдительных соседей сообщил в правоохранительные органы о трех подозрительных мужчинах, совершающих манипуляции с ящиков.

Прибывшие полицейские быстро установили хозяина квартиры, из которой был вынесен непонятный груз и обнаружили у него дома бурые пятна, похожие на кровь. Подозреваемый признался в совершении убийства и рассказал где спрятал труп.

В указанном им месте была обнаружена легковушка, в которой находился ящик с телом 54-летнего мужчины.

Предполагаемый убийца взят под стражу, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".