В Оренбурге пьяный мужчина одним ударом отправил собутыльника в больницу. Видео

В одном из кафе Оренбургского района пьяный мужчина внезапно напал на своего собутыльника и одним ударом отправил его в нокаут.

Пострадавший, 50-летний мужчина, был доставлен с тяжелыми травмами в больницу. Злоумышленник был задержан. Им оказался 32-летний житель поселка Ленина. По его словам, напал он на свою жертву, на почве "внезапно возникших неприязненных отношений".

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", подозреваемому грозит до 8 лет тюрьмы.