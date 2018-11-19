Дзюба готовится к матчу со шведами в общей группе

Сборная России по футболу готовится к матчу Лиги наций с командой Швеции. Наши футболисты провели тренировку в Стокгольме.Артем Дзюба оправился от травмы и занимался в общей группе.

В занятиях принимали участие все игроки, за исключением Федора Кудряшова, у которого повреждение задней поверхности бедра. Травмированный защитник остался в отеле. Участие Кудряшова в игре со сборной Швеции маловероятно.

Зато тренировался в полном объеме капитан сборной Артем Дзюба. Артем пропустил из-за проблем со здоровьем контрольный матч со сборной Германии, но затем присоединился к команде.