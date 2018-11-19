Минобороны показало, как работают в Сирии российские Су-57

Российские истребители пятого поколения Су-57 выполнили 10 полетов над Сирией.

По информации Минобороны, проведение полетов было направлено на подтверждение характеристик самолетов в реальной боевой обстановке.

В ведомстве отметили, что в Сирии при высоких температурах и других сложных условиях испытаны летно-технические характеристики истребителей Су-57, их бортовые системы, информационно-управляющие комплексы, а также комплекс вооружений.

Су-57 — российский истребитель 5-го поколения, он предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.