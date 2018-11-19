Дмитрий Исаев рассказал, почему променял одну балерину на другую

Вдова народного артиста СССР Владислава Стржельчика уверяет: он отрицал, что Дмитрий Исаев – его внебрачный сын. Однако успешный молодой актер уверяет: он с 12 лет знал, кто его отец.

Знакомство их произошло в гримерке – гримером работала мать Дмитрия. Стржельчик задал ему традиционные вопросы о школе, но папой Дмитрий его назвать так и не смог. Хотя именно Стржельчик помог Дмитрию выбраться из коммуналки на 19 комнат с соседями, которые дали ему "заряд крепости" на всю жизнь. И он же помог Диме поступить в музыкальную школу – учиться игре на скрипке.

В 14, признается Исаев, он был "подрастающим бандитом, только без уголовки", а от криминала его спасла скрипка.

В голодные 1990-е он играл в театре, в оркестре, джаз-клубе, а в перерывах разгружал вагоны, трудился на заводе.

Уже в театральном случился роман с однокурсницей, которая родила ему двойняшек — Полину и Софию. Время было сложное – ни ролей, ни денег. Исаев признается, что в этот период начал пить, а чтобы не сломать жизнь близким, решил сам уйти из семьи.

Кастинг на съемки в сериале "Бедная Настя" длились очень долго, и опять из-за невостребованности у Дмитрия появилось ощущение "тотального, кошмарного одиночества" — до того, что иногда не хотелось жить.

Но роль цесаревича Александра в "Бедной Насте" положила конец черной полосе в жизни актера. Способствовала этому и встреча с балериной Инной Гинкевич, с которой они прожили около пяти лет. А потом Исаев ушел к ее подруге – бывшей балерине Оксане Рожок.

Что привлекло Дмитрия в ней? Считает ли он это предательством по отношению к Инне? Как отвечает на заявления Гинкевич, что именно она спасла его от алкоголизма и помогла стать успешным в профессии? И что почувствовал Исаев, когда узнал о смерти Владислава Стржельчика?

Обо этом и не только – рассказ Дмитрия Исаева в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".