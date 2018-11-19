"Он просто достал ствол": пьяные посиделки в казанском баре закончились стрельбой

Приятный вечер в компании трех женщин обернулся для их кавалера принудительной госпитализацией после стычки с еще одним посетителем казанского бара, сообщает телекомпания "Татарстан-24". Противостояние попало в объектив камеры наблюдения.

Противники сошлись около двух часов ночи 18 ноября в питейном заведении на улице Восстания, хотя еще за час до этого с радостью делили один стол.

"Сидели, выпили, он девушку оскорблять начал, вот я и вступился. Я ему как дал, как дал, и он просто достал ствол", — рассказал пострадавший, который явно взял бы верх в рукопашной, кабы его соперник не выхватил "Осу".

В обидчика он разрядил всю обойму, причем ни разу не промахнулся, а затем еще и ударил рукоятью пистолета женщину, которая пыталась разнять мужчин. Место "дуэли" победитель предпочел оставить как можно быстрее, дабы не иметь дела с правоохранителями. Выйти на его след пока не удалось.

Пострадавший был настолько пьян, что боли не почувствовал, так что фельдшерам пришлось уговаривать его поехать в больницу.