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Акт Магнитского 22 минуты назад
Кремль: дело Браудера никак не связано с делом Скрипалей
Возбуждение нового уголовного дела в отношении основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера не связано с международной ситуацией или делом Скрипалей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как сообщает ТАСС, Песков напомнил, что дело Браудера началось гораздо раньше, чем произошло отравление Скриплей. По его словам, в рамках расследования добавился новый эпизод. Российские правоохранительные органы работают, делятся материалами со своими зарубежными партнерами, но "не всегда получается адекватная реакция".
Ранее представители Генпрокуратуры РФ на брифинге сообщили, что в отношении Браудера было возбуждено новое уголовное дело о создании преступного сообщества. По данным следствия, Сергей Магнитский, который работал у Браудер, а также другие люди, могли быть отравлены диверсионными веществами, содержащими соли алюминия. Тем самым отравители пытались инсценировать смерть от естественных причин.
В России финансист уже дважды был осужден заочно. В 2013 году его приговорили к 9 годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (более полумиллиарда рублей). В 2017 году его снова признали виновным в неуплате налогов более чем на 3 миллиона рублей и преднамеренном банкротстве. Он был приговорен к 9 годам лишения свободы. К такому же сроку был приговорен и его партнер Иван Черкасов.
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