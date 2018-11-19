Выборы главы Интерпола: в Кремле рассчитывают на победу Прокопчука

21 ноября состоятся выборы нового главы Интерпола. Среди кандидатов — Александр Прокопчук. О надежде на его победу с российской стороны высказался Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Мы хотели бы, чтобы именно российская кандидатура победила на этих выборах", — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Александр Прокопчук с 2016 года является вице-президентом Международной организации уголовной полиции. Второй кандидат на пост главы Интерпола - южнокореец Ким Чен Янг. Прежний возглавляющий Мэн Хунвэй подал в отставку в связи с подозрениями в коррупции.