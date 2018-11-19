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Медицинская техника и технологии будущего 15 минут назад

Новости Наука

19 ноября 201815:03 Евгения Ефимова

Эффективность капсулы с несколькими дозами лекарства впервые проверили на людях

Когда "шуба" из желатина растворяется, капсула приобретает форму звезды и уже не может выйти из желудка.
Иллюстрация Lyndra Therapeutics.

Из-за повседневных забот больным порой сложно запомнить время приёма и дозу лекарства. Задача усложняется, если человеку нужно принимать сразу несколько медикаментов в течение дня. Но учёные работают над тем, чтобы в будущем решить эту насущную проблему человечества.

Недавно учёные впервые проверили на людях экспериментальную "звёздную" систему, упаковывающую недельную дозу медикамента в одну капсулу. Клиническое испытание показало многообещающие результаты.

Разработка является детищем специалистов из Массачусетского технологического института (MIT) и Женской больницы Бригама. Впервые об этой системе учёные рассказали в 2016 году. Сегодня усовершенствованием и проверкой капсулы занимаются специалисты коммерческой компании Lyndra Therapeutics.

Кратко поясним суть разработки. Исследователи создали капсулу, доставляющую в организм медикамент в дозировке, которой хватает на целую неделю. Преимущество системы в том, что само лекарство выпускается из капсулы постепенно в течение семи дней.

Создание подобной структуры начинается со звёздообразной сборки, имеющей шесть жёстких полимерных "рук", каждая из которых "заряжена" лекарством. Все ответвления соединены вместе биоразлагающейся эластичной сердцевиной, позволяющей "рукам" складываться вовнутрь (подобно рёбрам зонтика). Постепенное высвобождение лекарства обеспечивается специфичной структурой капсулы.

Когда все "руки" сложены, "начинку" можно поместить вовнутрь стандартной желатиновой капсулы и проглотить.

Попав в желудок, желатин растворяется, высвобождая звезду и позволяя её "рукам" расправиться. В такой конфигурации она слишком велика, чтобы выйти из желудка, но она всё ещё "малозаметна" для организма. То есть она не сможет перекрыть проход из желудка.

На протяжении установленного срока (например, недели) руки "звезды" выпускают медикамент, который поглощается слизистой оболочкой желудка.

К окончанию "выступления" ядро звезды растворяется до такой степени, что её ответвления отламываются и поступают в пищеварительный тракт. Все компоненты достаточно малы, чтобы безвредно пройти через него и покинуть организм вместе с фекалиями.

Ранее система тестировалась на свиньях, успешно поставляя в организм животного лекарство от малярии ивермектин в одном исследовании и одновременно три антиретровирусных препарата в другом. Авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали об итогах исследования.

Теперь же в компании Lyndra Therapeutic впервые проверили капсулу на людях. В недавнем клиническом исследовании приняли участие восемь здоровых человек. Они проглотили по одной капсуле.

Каждая таблетка содержала в общей сложности 50 миллиграммов мемантина гидрохлорида (препарат используется при лечении болезни Альцгеймера), что соответствует еженедельной дозе. В день необходимо принимать семь миллиграммов препарата.

Спустя неделю учёные выяснили, что медикамент был усвоен организмами людей аналогично препарату Namenda XR, который является коммерческой версией мемантина гидрохлорида.

Отмечается, что специалисты не обнаружили каких-либо значимых побочных эффектов.

"Это клиническое исследование показывает, что дозировка с одним приёмом в неделю может безопасно пребывать в желудке с прогнозированной фармакокинетикой [движением лекарства внутри тела]", — говорит сооснователь Lyndra Джованни Траверсо (Giovanni Traverso). Он также является гастроэнтерологом Женской больницы Бригама.

По его словам, клинические исследования открывают путь для создания контролируемой устойчивой доставки лекарств, борющихся с ВИЧ/СПИД, болезнью Альцгеймера и многими другими заболеваниями. Уже запланирована вторая фаза клинических испытаний новинки, а также проверка безопасности доставки таким образом в организм пациентов препаратов от шизофрении.

Добавим, что не только американские специалисты разрабатывают подобную технологию. Ранее авторы проекта "Вести.Наука" рассказывали о том, как 3D-печать позволила вложить в одну таблетку сразу несколько лекарств.

Кроме того, мы сообщали о крошечной капсуле, "нюхающей" газы в кишечнике и передающей информацию на смартфон, и роботизированном дозаторе лекарств.

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