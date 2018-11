Президент Финляндии опроверг слова Трампа о том, что финны убирают леса граблями

Финский президент Саули Ниинисте с недоумением прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что американцам следует брать пример с финнов и "убирать леса граблями". Ниинисте заявил, что время встречи с лидером США в Париже никакую уборку лесов они не обсуждали, сообщает YLE.



Президент Финляндии заявил, что его сограждане действительно заботятся о природе, и у них в стране прекрасная система пожарной безопасности. Однако именно про уборку лесов Ниинисте с Трампом не говорил.



Представители финского Департамента по чрезвычайным ситуациям, в свою очередь, поблагодарили американского лидера за высокую оценку состояния их лесов. При этом чиновники удивились сравнению северной природы Финляндии с засушливыми лесами Калифорнии.

После того, как комментарий Саули Ниинист попал в СМИ, финны начали публиковать в соцсетях ироничные фото того, как они "убирают леса".

