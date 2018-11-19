В центре Москвы на трамвайные пути упал провод под напряжением

На трамвайные пути в центре Москвы упал силовой кабель. В результате движение автотранспорта и трамваев было временно перекрыто. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, инцидент произошел в районе дома №35 по Ольховской улице. Упал кабель, подведенный к офисному зданию. В самом здании сработала пожарная сигнализация, и была произведена экстренная эвакуация.

Движение трамваев в районе ЧП уже восстановлено.